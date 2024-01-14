شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تزوجت رجل وتركها بدون نفقة لمدةعامين وبعدماأقام والدهادعوى ضدالزوج كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "مواطن سعودي" طلق زوجته وزوجها مصري كمحلل لتعود إليه.. وبعد زواجهما كانت المفاجأة! السيسي يفاجئ العالم سيحول الدولة من أغنى الدول وسيقلب وضع الموطنين بشكل كبير!

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