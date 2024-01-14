برعاية المحافظ.. انطلاق مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، مهرجان التسويق الزراعي الأول بمحافظة جدة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

وفي التفاصيل، ثمّن مدير عام فرع الوزارة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، دعم واهتمام محافظ جدة بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات الداعمة للزراعة.

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