تراند اليوم : شاهد .. لحظة وصول الأمير ممدوح بن عبدالرحمن وزوجته والأميرة الهنوف بنت ممدوح وزوجها لحفل زفاف نجل سلطان بروناي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة وصول الأمير ممدوح بن عبدالرحمن وزوجته الأميرة منيرة بنت محمد الثنيان والأميرة الهنوف بنت ممدوح وزوجها أحمد بن حمد الحمد قاعة الاحتفالات بالقصر الملكي في بروناي لحضور حفل زفاف نجل سلطان بروناي الأمير عبدالمتين.

كما حضر الحفل الأميرة الأردنية نور بنت عاصم وزوجها السيد عمرو زيدان ومن البحرين حضر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، ومن الإمارات الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وانتشرت مؤخرا صورا من حفل الزفاف الملكي للأمير "عبد المتين" الذي يعد أشهر عازب في آسيا ونجل سلطان "بروناي"، ويقام الزفاف الملكي لمدة 10 أيام، بدأ في يوم 7 يناير ويستمر حتى 16 يناير، واليوم الأحد دخل الحفل يومه الثامن.

ويبلغ أمير بروناي 32 عامًا، وظهر في حفل اليوم بالملابس التقليدية لبلاده بجانب العروس "أنيشا روزناه"، التي تبلغ من العمر 29 عامًا