شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تستضيف ندوة دولية حول الكيمياء والمرأة في العلوم والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس السبت، فعالية مزدوجة تشمل ندوة دولية حول البوليمرات العضوية المسامية، وورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة"، شارك فيها متحدثون متميزون من مختلف أنحاء العالم.

وركزت الندوة وورشة العمل، على الموضوعات المتعلقة بالمواد المسامية، وعرض إنجازات المرأة في العلوم والهندسة، وتسليط الضوء على أبحاثها الرائدة لإلهام الجيل القادم من العالمات.

يشار إلى أن متحدثي هذا العام يمثلون نخبةً متميزةً من الشخصيات المؤثرة والأساتذة من مختلف أنحاء العالم، وتم بث المحاضرات جميعها على الهواء مباشرة، وذلك لتمكين مشاركة المجتمع الأكاديمي العالمي وإثراء المزيد من التفاعلات الاجتماعية وتبادل الأفكار وشبكات التعارف، فضلًا عن تقديم الأنشطة المختلفة الأخرى كمعرض الملصقات البحثية.