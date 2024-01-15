تراند اليوم : متوفرة في الأسواق ورخيصة الثمن.. الكشف عن فاكهة شهيرة تزيد خصوبة الرجال والقدرة الجنسية

صحيفة الخليج 365: قال استشاري التغذية العلاجية المصري حازم علي، إن هناك فاكهة شتوية يمكن أن تساعد في زيادة الخصوبة وهي الرمان.

وأوضح علي أن الرمان غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلايا الحيوانات المنوية من التلف، إضافة إلى أنه يحتوي على مركبات أخرى قد تساعد في تحسين إنتاج الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة، وفق موقع "مصراوي".

وأشار إلى أن الرمان غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلايا الحيوانات المنوية من التلف كما أنه يحتوي على مركبات أخرى قد تساعد في تحسين إنتاج الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة.

وعن فوائد الرمان للرجال:

1-زيادة عدد الحيوانات المنوية.

2-تحسين حركة الحيوانات المنوية.

3-خفض ضغط الدم.

4-تحسين صحة القلب.

5-تقليل خطر الإصابة بالسرطان.