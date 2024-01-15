شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. ارتفاع نسبة السمنة بالمملكة لـ22,5% وانخفاض السكري لـ10,7% والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الإحصاءات، التي أجرتها جمعية "شارك" للبحوث والدراسات، لسكان المملكة البالغين من العمر 18 عامًا فأكبر، أن نسبة السمنة في المملكة ارتفعت إلى 22,5% خلال النصف الثاني من العام، مقارنة بـ20,3% خلال النصف الأول.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع نسبة السمنة بين الذكور إلى 20,3%، وارتفاعها بين الإناث إلى 24,7% بينما وصلت النسبة الكلية للنحافة 6,9%.

كما ارتفعت نسبة تدخين السجائر بشكل يومي بين أفراد العينة في النصف الثاني من العام إلى 9,7%، مقارنة بـ 8,9% خلال النصف الأول، وبلغت نسبة عدم المدخنين أبدًا في السعودية 82,5%. الدمام - شريف احمد - كشفت إحصاءات مؤشر "شارك" لصحة المجتمع للنصف الثاني من العام 2023م، عن ارتفاع معدلات السمنة وتدخين السجائر في السعودية خلال النصف الثاني من العام.وأوضحت الإحصاءات، التي أجرتها جمعية "شارك" للبحوث والدراسات، لسكان المملكة البالغين من العمر 18 عامًا فأكبر، أن نسبة السمنة في المملكة ارتفعت إلى 22,5% خلال النصف الثاني من العام، مقارنة بـ20,3% خلال النصف الأول.وجاء ذلك نتيجة ارتفاع نسبة السمنة بين الذكور إلى 20,3%، وارتفاعها بين الإناث إلى 24,7% بينما وصلت النسبة الكلية للنحافة 6,9%.كما ارتفعت نسبة تدخين السجائر بشكل يومي بين أفراد العينة في النصف الثاني من العام إلى 9,7%، مقارنة بـ 8,9% خلال النصف الأول، وبلغت نسبة عدم المدخنين أبدًا في السعودية 82,5%.

الشيشة والسجائر الإلكترونية



أيضًا ارتفعت نسبة مستهلكي الشيشة بشكل يومي في النصف الثاني إلى 5%، في حين كانت بالنصف الأول 4,9%، وكانت نسبة مدخني السجائر الإلكترونية في النصفين الأول والثاني متساوية، حيث بلغت 6%.

وفيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد انخفضت نسبة المصابين بأمراض السكري في النصف الثاني من العام إلى 10,7%، مقارنة بـ13,6% خلال النصف الأول. كما انخفضت نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى 10,1%، مقارنة ب12,5% خلال النصف الأول.

وبلغت نسبة المصابين بأمراض ارتفاع الكولسترول 12,6%، والذين يعانون من أمراض الرئة 7,3%، فيما بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 4,2%، في حين بلغت نسبة المصابين بأمراض السرطان 2%. وبلغت نسبة الأمراض الوراثية بين أفراد العينة 5,2%.

وأضافت الإحصاءات أن معدل استهلاك الخضار مرة واحدة يوميًا على الأقل لدى أفراد العينة 13,6%، فيما جاء معدل تحقيق النشاط البدني المعتدل «150 دقيقة في الأسبوع على الأقل» 18,8%، وكانت نسبة ممارسة النشاط البدني الحاد «75 دقيقة في الأسبوع على الأقل» 16,1%. وشملت الإحصائية عينة من 14 ألف مشارك، وبمتوسط عمر 35,9 عامًا.