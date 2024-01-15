شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. ارتفاع نسبة السمنة بالمملكة لـ22,5% وانخفاض السكري لـ10,7% والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإحصاءات، التي أجرتها جمعية "شارك" للبحوث والدراسات، لسكان المملكة البالغين من العمر 18 عامًا فأكبر، أن نسبة السمنة في المملكة ارتفعت إلى 22,5% خلال النصف الثاني من العام، مقارنة بـ20,3% خلال النصف الأول.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع نسبة السمنة بين الذكور إلى 20,3%، وارتفاعها بين الإناث إلى 24,7% بينما وصلت النسبة الكلية للنحافة 6,9%.
كما ارتفعت نسبة تدخين السجائر بشكل يومي بين أفراد العينة في النصف الثاني من العام إلى 9,7%، مقارنة بـ 8,9% خلال النصف الأول، وبلغت نسبة عدم المدخنين أبدًا في السعودية 82,5%.
الشيشة والسجائر الإلكترونية
أيضًا ارتفعت نسبة مستهلكي الشيشة بشكل يومي في النصف الثاني إلى 5%، في حين كانت بالنصف الأول 4,9%، وكانت نسبة مدخني السجائر الإلكترونية في النصفين الأول والثاني متساوية، حيث بلغت 6%.
وفيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد انخفضت نسبة المصابين بأمراض السكري في النصف الثاني من العام إلى 10,7%، مقارنة بـ13,6% خلال النصف الأول. كما انخفضت نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى 10,1%، مقارنة ب12,5% خلال النصف الأول.
وبلغت نسبة المصابين بأمراض ارتفاع الكولسترول 12,6%، والذين يعانون من أمراض الرئة 7,3%، فيما بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 4,2%، في حين بلغت نسبة المصابين بأمراض السرطان 2%. وبلغت نسبة الأمراض الوراثية بين أفراد العينة 5,2%.
وأضافت الإحصاءات أن معدل استهلاك الخضار مرة واحدة يوميًا على الأقل لدى أفراد العينة 13,6%، فيما جاء معدل تحقيق النشاط البدني المعتدل «150 دقيقة في الأسبوع على الأقل» 18,8%، وكانت نسبة ممارسة النشاط البدني الحاد «75 دقيقة في الأسبوع على الأقل» 16,1%. وشملت الإحصائية عينة من 14 ألف مشارك، وبمتوسط عمر 35,9 عامًا.