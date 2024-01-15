"الخريجي" يستقبل مدير الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح بالخارجية الفرنسية

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، مدير الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح بوزارة الخارجية الفرنسية غييوم أولانييه.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

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