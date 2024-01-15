شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الزراعة لـ"اليوم": إيجاد منافذ تسويقية تدعم مزارعي الطائف في ترويج منتجاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مزارعو منطقة ثقيف بالطائف بالجهود التي تقوم بها المملكة لدعم المنتوجات الوطنية موضحين حاجة المنطقة لمزيد من السدود ومصائد المياه وبناء خزانات خصوصاً أن المنطقة تتميز بثروة زراعية متنوعة ووفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية طوال العام، مشيرين إلى أن المنطقة نجحت بزراعة منتوجات جديدة، مثل الشاي الأزرق والمورينجا، جاء ذلك خلال مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة. ورش وبرامج تدريبية لدعم الإنتاج الزراعي وبين مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف خلال حديثه لـ ”اليوم“، أن مهرجان التسويق الزراعي الأول بمحافظة جدة برعاية واهتمام سمو محافظ جدة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، وذلك بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي.

وأكد أن المنافذ التسويقية المتواجدة وأكثر من 60 مشارك لعرض منتجاتهم، بالإضافة إلى ورش عمل وبرامج تدريبية وحلقات علمية وبرامج تعليمية للأطفال، وعرض المنتوجات التي تزخر بها منطقة مكة.

اللوز الجبلي في ثقيف قال المزارع مسلم الثقفي أن منطقة تحوي على مزارع للعديد من المنتوجات، منها الشاي الأزرق والذي أثبتت تجاربه أنه مفيد للضغط ومهدئ للأعصاب، ويزرع في جازان بكثرة والآن بدأ انتشاره في ثقيف.

وتابع: "نطمح بمزيد من السدود ومصائد المياه وبناء خزانات، خصوصاً أن منطقة ثقيف أرض بكر لازالت تحتفظ بطبيعتها الخلابة، والمنتجات الزراعية متوفرة منها اللوز الجبلي، والذي يزرع في ارتفاع معين في الأماكن الباردة، ويقدم في المائدة الثقفية كضيافة للضيف". فوائد نبتة المورينجا بينما بين المزارع خالد العنبري: "أن المورينجا نبتة هندية أصبحت تزرع في الطائف، وهي نبتة ذات مرارة، مفيدة لأمراض السكر، يطلق عليها طعام الفقراء في أفريقيا وتحوي على قيمه غذائية جيدة منها الفسفور والفوسفات".

وأكد قيام الوزارة بجهود كبيرة منها تقديم العديد من ورش العمل للممارسات الزراعية الجيدة، كما تتميز الطائف بثروة زراعية متنوعة ووفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية طوال العام، ومن بين الجهود المشكورة تدشين مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة، والذي ساهم في إيجاد منصة تعريفية للمنتوجات في مزارع المنطقة.