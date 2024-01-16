تراند اليوم : أول إجراء من العراق بعد الهجوم الإيراني بصواريخ باليستية على أربيل ووقوع قتلى

صحيفة الخليج 365: أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا ذكرت فيه أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي صباح اليوم، حيث سلم رئيس دائرة الدول المجاورة بالوكالة محمد رضا الحسيني مذكرة احتجاج "أعربت فيها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء "انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".

ومن جانبه قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إن الهجوم يهدد استقرار المنطقة بأكملها، ويعد انتهاكا للسيادة العراقية. وأضاف "حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة"، مشددا على ضرورة العمل على خفض التوترات في المنطقة.

وكانت إيران قالت اليوم إنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا دفاعا عن سيادتها وأمنها.