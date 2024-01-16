السعودية | بدء الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة من 16-18 يناير الجاري برئاسة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس الفريق التفاوضي الفني السعودي لقواعد المنشأ عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة، وبمشاركة 18 دولة عربية، أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر في كلمته خلال الاجتماع, أنه سيتم على مدى ثلاثة أيام مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي يعد بنداً دائماً على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة, وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.