شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: مفسر الأحلام وظيفة من لا وظيفة له .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن مفسر الأحلام وظيفة من لا وظيفة له، لافتًا أن بعضهم ليس لديهم دين ولا أخلاق.

وقال آل الشيخ خلال لقائه على برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: ” بعض المفسرين يضحكون على النساء، وعلى من يعانون من ضغوط أو أمراض”.

وأفاد بأنه أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية والهيئات وجهات أخرى حول هذا الموضوع، مؤكدًا أن وأي شخص تجاوز ويبلغ عنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.