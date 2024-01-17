السعودية | معرض مصاحب للملتقى العلمي الخامس عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سيشهد المعرض المصاحب المقام على هامش المؤتمر الخامس عشر والتي تنظمه الجمعية السعودية للجراحة العامة تحت شعار “كونجرس الجراحة ٢٠٢٤م ” حضوراً لافتاً لزوار المؤتمر زيادة عما يقارب ( ١٠٠٠ ) زائر .

ويشارك المعرض المصاحب بمشاركة شركات عالمية لعرض احدث الأجهزة والتقنيات الجراحية في (الكونجرس الجراحي ٢٠٢٤) المقام على مدار يومي المؤتمر وبالاضافة الى عدد من الجهات غير الربحية، و مركز تدريبي طوال فترة انعقاد المؤتمر على جراحات الروبوت الالي وجراحات مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة، يعرضون من خلاله أحدث المستجدات ويعتبر أول واضخم كونجرس على مستوى المملكة العربية السعودية بمشاركة الجمعيات العلمية الجراحية في السعودية وايضا الدولية منها الجمعيّة السعودية لجراحة الثدي والغدد الصماء والجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم والجمعية السعودية للسمنه والمجموعة السعودية لجراحة الصدر والكلية الأمريكية للجراحين الفصل السعودي ومجموعة جراحات القدم السكريه ومجموعة نادي جدة الفتاق وفصل جراحة الإصابات والعناية المركزة والجمعية السعودية للتمريض المهني وأكاديمية العلوم والمجلس العلمي للجراحة العامة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددًا من الأبحاث في ذات المجال .

كما سيتضمن المؤتمر عرضا لأبحاث سريرية في مجال الجراحة وعددًا (٧) ورش عمل مصاحبة للمؤتمر ومناقشة اكثر من خمسين بحث وورقة علميه في مختلف التخصصات الجراحية واستعراضها على لجنة تقييم للحوائز للمراكز الثلاث الأولى

وأكد الامين العام وعضو مجلس الادارة الدكتور مراد بن مصطفى الجفري أن المؤتمر يهدف إلى نشر آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال الجراحة، من حيث التشخيص والعلاجات وزيادة التعليم المستمر للأطباء والمتخصصين. خاصة أن المؤتمر يضم فيه نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة .