السعودية | وزير الخارجية يلتقي رئيس الحكومة التونسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.