شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الخريجي.. الجامعة العربية تبحث تطورات الأوضاع في الصومال والعراق والان نبدء بالتفاصيل

تكثيف التنسيق العربي

#الرياض | نيابةً عن سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan ، معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يشارك في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتباحث حيال آخر التطورات بشأن الصومال، والمستجدات التي طرأت على الساحة… pic.twitter.com/Lr1LF66BuV — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 17, 2024

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الأربعاء، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وبحث الدورة آخر التطورات بشأن الصومال، والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.وجرى خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري، بحث سبل تكثيف التنسيق العربي المشترك بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، ويضمن تطبيق القوانين والأعراف الدولية كافة.بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التشاور حيال القضايا العربية على كافة الأصعدة.حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي. This is a Twitter Status | نيابةً عن سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status ، معالي نائب وزير الخارجية This is a Twitter Status This is a Twitter Status يشارك في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتباحث حيال آخر التطورات بشأن الصومال، والمستجدات التي طرأت على الساحة... This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)