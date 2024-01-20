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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 17,999 مخالفا وإحالة 48,325 لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 10,649، خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير 2024.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

2 % جنسيات أخرى.

200 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية.

14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل.

54,752 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

49,465 رجلا.

5287 امرأة.

17,999 إجمالي عدد المضبوطين.

10,975 مخالفا لنظام الإقامة.

4011 مخالفا لنظام أمن الحدود.

3013 مخالفا لنظام العمل.

688 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية.

8 يمنيي الجنسية.