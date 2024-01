"لا تتعدوا الحدود".. تحذير أمني للباحثين عن الفقع

#حرس_الحدود يحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) بعدم الاقتراب من حرم الحدود. pic.twitter.com/7xOJ2ePkaR — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 21, 2024

الدمام - شريف احمد - حذرت المديرية العامة لحرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا. This is a Twitter Status يحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) بعدم الاقتراب من حرم الحدود. This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)