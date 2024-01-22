شكرا لقرائتكم خبر تطوير وتنظيم أسواق النفع العام والمسالخ بجميع المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعال للجمعيات التعاونية الزراعية.
مراحل المشروع
- دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات الأسواق.
- تحديد نماذج التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ وحوكمتها.
- التواصل مع أصحاب المصلحة كافة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل.
- الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص.
- ربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام.
- وضع الإطار التنظيمي للقطاع (جملة، تجزئة، إنتاج، مستورد).
- تحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات.
- تحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناء على العرض والطلب.
- وضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ.
- إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ بالمناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير وتنظيم أسواق النفع العام والمسالخ بجميع المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.