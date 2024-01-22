شكرا لقرائتكم خبر تطوير وتنظيم أسواق النفع العام والمسالخ بجميع المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لرفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ، في جميع مناطق المملكة، بناء على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام، وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، لتنظيم وتطوير الأسواق، وتلبية احتياجاتها.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة.

إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعال للجمعيات التعاونية الزراعية.

مراحل المشروع