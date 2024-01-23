انت الان تتابع الرئيس التنفيذي لـ"مجلس الجمعيات الأهلية" يحصل على ‎الزمالة السعودية البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حصل الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة عبدالمجيد بن عواد الدهمشي، على الزمالة السعودية البريطانية في "قيادة العمل التنموي"؛ وذلك ضمن عدد من القيادات التنموية في المملكة، ضمن خطة مجلس الجمعيات الأهلية لتطوير وتأهيل قيادات القطاع غير الربحي.

يُشار إلى أن "الدهمشي" منذ تولى الرئاسة التنفيذية لمجلس الجمعيات الأهلية في المملكة؛ شهد المجلس حراكاً تنموياً مميزاً لقطاع الجمعيات الأهلية، وشغل خلال مسيرته مناصب قيادية عديدة، وهو عضو فاعل ومؤسس لعدد من المبادرات الاجتماعية والتنموية.

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