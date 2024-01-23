"منشآت" تحصل على شهادة التميُّز في المشتريات من معهد تشارترد الدولي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 7:01 صباحاً

حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على شهادة التميُّز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، نظير تحقيقها أعلى مستويات التميُّز في تطبيق السياسات والإجراءات العالمية في مجال المشتريات. وتسهم الشهادة في تعزيز جودة وكفاءة الإجراءات الداخلية في الطرح والشراء والتعاقد لمشاريع الهيئة، وزيادة مستوى العلاقات الإستراتيجية مع المتعاقدين؛ لتحقيق مخرجات واعدة تسهم في تنمية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وحصلت "منشآت" على الشهادة الدولية المعتمدة بعد اجتياز التقييم الشامل لمعايير وإجراءات في جميع مراحل الشراء والتعاقد والتوريد، مما يسهم في وضع سياسات فاعلة لعمليات الشراء والتوريد، وضمان أتمتتها وضبطها وفق المعايير المعتمدة. ويعد معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) من أبرز الجهات في مجال المشتريات والتوريد، والمرجع الأساسي لأفضل الممارسات في مجال المشتريات والمعترف بها دولياً.

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