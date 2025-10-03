انت الان تتابع تفاصيل إحباط محاولة تهريب "الشبو" بمنفذ الربع الخالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

03 أكتوبر 2025, 10:40 صباحاً

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" محاولة تهريب 19.2 كيلوغرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدّرة "الشبو"، وذلك في منفذ الربع الخالي، بعد ضبطها مُخبّأة داخل إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أنه عند خضوع الشاحنة للإجراءات الجمركية والكشف عبر التقنيات الأمنية، تم العثور على الكمية مخفيّة داخل المحاور الخلفية للمركبة. وأكد الحربي أن "زاتكا" مستمرة في إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ، والتصدي لمحاولات التهريب، تنفيذًا لأحد أبرز أهداف استراتيجيتها المُتمثّل في حماية المجتمع من هذه الآفات. ودعا الحربي الجميع إلى المساهمة في مكافحة التهريب، من خلال الإبلاغ عبر الرقم (1910)، أو البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910)، أو الرقم الدولي (009661910)، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعامل مع البلاغات بسرّية تامة، وتمنح مكافأة مالية في حال ثبوت صحة المعلومات.

