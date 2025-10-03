شكرا لقرائتكم خبر طالبات جامعة الملك عبدالعزيز يحصدن جائزتين دوليتين في مؤتمر "معماري البيئة" بفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت طالبات الماجستير بجامعة الملك عبدالعزيز من كلية العمارة والتخطيط، قسم عمارة البيئة، المركز الثالث والجائزة الخاصة، في المسابقة الدولية التي نظمها الاتحاد الفرنسي لمعماري البيئة في مدينة نانتي الفرنسية، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الـ61 للاتحاد الدولي لمعماري البيئة.

وتمكن فريقي الطالبات، تحت إشراف الدكتور عامر محمد حبيب الله، من المنافسة أمام طلبة ( 34 ) جامعة من مختلف أنحاء العالم، فيما قدموا حلولًا واستراتيجيات مبتكرة ومستدامة لتطوير مواقع مختارة في مدينة نانتي.

وحقق مشروع "إحياء نهر إردر" لفريق المهندسة لمى المالكي المركز الثالث حيث عمل الفريق على موقع ذي قيمة طبيعية وتاريخية على ضفاف نهر إردر شمال نانتي، والذي يواجه تحديات بيئية وحضرية. حيث هدفت الرؤية إلى تحويل النهر إلى محور حيوي ومستدام.

و ركزت الأهداف الرئيسية لـ"إحياء نهر إردر" على إحياء الأراضي الرطبة، ودمج النهر بالمدينة عبر مساحات للتفاعل الاجتماعي، وإنشاء حديقة رياضية كبرى، وتعزيز النقل المستدام لربط المرافق بالترام والقوارب.

وشملت الحلول التصميمية للمشروع إنشاء ممرات مائية عائمة (Floating Pathways) ومسارات مشي لتمكين الناس من الاقتراب من الماء، ودمج المناطق الخضراء والمناطق المفتوحة مع ضفاف النهر.

وحصد مشروع "تكامل جزر اللوار" لفريق المهندسة منار الزايدي الجائزة الخاصة، حيث تناول الفريق موقع Loire Amont، الذي يجمع بين الأحياء الحضرية والجزر النهرية، بينما كان التحدي الأبرز هو تجزئة الجزر والفجوة الاجتماعية الناتجة، بالإضافة إلى خطر الفيضانات.

وانطلقت رؤية المشروع من تحويل النهر من "حاجز جغرافي إلى محور للتواصل والتكامل" بين الجزر الثلاث حيث قدم الفريق حلولًا تصميمية مبتكرة لإحداث توازن بين احتياجات الإنسان ومتطلبات البيئة، مما ساهم في معالجة التحديات العمرانية والاجتماعية والبيئية بفعالية.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي لتخصص عمارة البيئة في التخطيط الحضري المستدام، ومواجهة تحديات مثل التغير المناخي والفيضانات، وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الفرنسي لمعماري البيئة، منظم المسابقة، هو الممثل الرسمي لفرنسا في الاتحاد الدولي لمعماري البيئة، وله دور محوري في القضايا البيئية والتنمية المستدامة. أما مسابقة الاستديو الدولي، التي تأسست عام 2024 لتعزيز التبادل المعرفي في عمارة البيئة والتصميم الحضري، فهي سلسلة عالمية.

وقد بدأ التحدي هذا العام في فرنسا وحقق فيه طلاب جامعة الملك عبد العزيز نتائج مشرفة ، علمًا أن المنافسات ستستكمل في الهند وتشيلي والصين.