أمين "التعاون الإسلامي" يتسلم أوراق اعتماد المراقب الدائم الجديد للبوسنة والهرسك

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة بجدة أمس، السفير رازام تشوليش، الذي قدّم له أوراق اعتماده مراقبًا دائمًا للبوسنة والهرسك لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء، بمستوى العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والبوسنة والهرسك، وعبّرا عن الرغبة المشتركة في مزيد من التعاون، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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