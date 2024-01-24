"أسمنت حائل" توقّع مذكرةَ تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية لخدمة رواد الأعمال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 2:30 مساءً

تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقّعت شركةُ أسمنت حائل مذكرةَ تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على هامش ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة المقام في مدينة الرياض في الفترة 22-23 يناير 2024م. وتهدف المذكرة إلى تفعيل التطوع الاحترافي بالقطاع الخاص وخدمة رواد الأعمال وإثراء المجتمع المحلي. وبتنفيذ من مركز "دلّني" للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية؛ تسعى الاتفاقية إلى تأسيس وحدة تطوع محوكمة تتوافق مع المعيار الوطني للعمل التطوعي في القطاع الخاص، وتعظيم الأثر المجتمعي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز ممارسات العمل التطوعي على مستوى منظمات القطاع الخاص؛ من خلال التكامل مع أصحاب العلاقة لتحقيق المستهدفات الوطنية للعمل التطوعي، وتفعيل دور منسوبي الشركة في تقديم التطوع الاحترافي من خلال الاستشارات المباشرة واللقاءات الجماهيرية، وورش العمل وإثراء روّاد الأعمال والمجتمع المحلي. وتأتي ثقة بنك التنمية الاجتماعية باختيار شركة أسمنت حائل ضمن أولى الشراكات في تفعيل هذا المعيار على مستوى المملكة؛ نظرًا لريادتها في المسؤولية الاجتماعية وتبنّي ثقافة التطوّع ودعم المتطوعين، التي تمثّلت في رعايةٍ مستدامة ليوم التطوع السعودي والعالمي بمنطقة حائل منذ 2018م، كما ساهمت الشركة في إثراء ورشة عمل "رصد تطلُّعات أصحاب العلاقة من إنشاء حساب القطاع الخاص بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي" في فبراير 2022م، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومثّل بنكَ التنمية الاجتماعية في التوقيع الرئيسُ التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد، ومثّل شركةَ أسمنت حائل الرئيسُ التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد.

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