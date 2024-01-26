تراند اليوم : اكتشاف أول علاج لسرطان الأمعاء.. وتحديد موعد طرحه في الأسواق

ترجمة حصرية : كشف أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، نتائج اللقاح الذي قاموا بتجربته كأول لقاح لعلاج سرطان الأمعاء، وقد يكون متاحًا خلال عامين.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، يقوم الأطباء بتجربة هذا اللقاح على المرضى في المملكة المتحدة وأستراليا.

ويأمل العلماء أن يؤدي العلاج، الذي يُعطى على ثلاث جرعات بفارق أسبوعين، إلى تدريب جهاز المناعة على محاربة السرطان وتقليص حجمه.

وقال العلماء، إنه في حال نجح هذا العلاج، فقد يلغي الحاجة إلى عملية جراحية لإزالة الورم، مع منع تكرار أي سرطان في المستقبل.

ويستهدف اللقاح، البروتين الذي يسبب "كسرًا" في جهاز المناعة، مما يؤدي بشكل أساسي إلى "تنشيط" الاستجابة المناعية للجسم، بحسب ديلي ميل.

وقال القائمين على تطوير اللقاح: "هذا هو أول لقاح علاجي لأي سرطان في الجهاز الهضمي، ولدينا آمال كبيرة في أن يكون ناجحا للغاية".

وأضاف الباحثون: "نعتقد أنه في كثير من هؤلاء المرضى سوف يتخلص اللقاح تمامًا من السرطان، هذا هو المستوى الذي نتحدث عنه، وليس مجرد الانكماش".