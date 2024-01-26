اعتماد زِي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص والنقل التعليمي

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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رميح بن محمد الرميح، والذي تضمّن اعتماد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات.

ووفقًا للقرار سيُعمل به بعد (90) يوماً من تاريخ نشره.

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