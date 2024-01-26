شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.. و10 التزامات للمصرح له والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للنقل 4 شروط وإجراءات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، بهدف توفير بيئة تنظيمية تسهم في رفع مستوى جودة الخدمة بالنشاط، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.

واشترطت الهيئة لحصول المنشأة على تصريح، لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، استيفاء مسوغات منها:

طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل.

وأكدت أيضًا على وجود ترخيص في أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات صادر عن الهيئة ساري المفعول، والارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية، وسداد المقابل المالي.

وشددت على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات التصريح خلال مدة أقصاها «90» تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً. أهم الالتزامات المختصة بالمصرح له وحددت الهيئة 10 التزامات للمصرح له، تتمثل في أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية باللغة العربية وبأي لغة إضافية أخرى، وتحمل بشكل واضح التالي: اسم المنشأة، والمنطقة أو المدينة محل التصريح والعنوان الوطني والهاتفي.

ويلتزم المصرح له بتحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية في المركز الرئيسي والفروع، ووسائل التواصل، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك، على أن تُضمن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي والناقل غير السعودي.

وتشترط الهيئة على المصرح له تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط خلال مدة لا تتجاوز «10» عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب، وكذلك مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز «10» عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

وشددت على الوفاء بجميع التزامات المصرح له تجاه الغير سواء خلال مدة سريان التصريح أو بعد إلغائها أو إيقافها أو انتهائها، وفي حال نشوء خلاف بين المصرح له وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.

وأكدت على إلزام المصرح له بتعويض المستفيد عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو اهماله أو أخطاء الناقل غير السعودي أو اهماله التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ أو إهمال حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

ويلتزم أيضًا بالتقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة، وبالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

ونصت الشروط أيضًا على أن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مراكز النقل العام؛ أو من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط، وذلك في المدن التي يوجد بها مراكز للنقل العام، وأن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط؛ وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز للنقل العام.

