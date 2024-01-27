تراند اليوم : شاهد: رئيس هيئة الترفيه يعلن اكتمال ملعب المملكة أرينا .. ويعلق: اذكروا الله

صحيفة الخليج 365: نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو أعلن من خلاله اكتمال ملعب المملكة أرينا وعلق عليه قائلا "اذكروا الله".

افتتاح الملعب

ومن المقرر ان يتم افتتاح ملعب المملكة أرينا يوم الإثنين المقبل، ويلعب الهلال أمام إنتر ميامي في افتتاح الملعب.

وسوف يستقبل "المملكة آرينا" مباراتي النصر أمام إنتر ميامي في المواجهة المرتقبة بين ميسي وكريستيانو رونالدو يوم 1 فبراير.

وسيكون المملكة آرينا ملعباً لنادي الهلال، وسيستقبل جميع مبارياته في مختلف البطولات بعد التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للترفيه.

مواصفات الملعب

ويتسع الملعب إلى نحو 26 ألف متفرج ويضم أحدث التقنيات التي توفر تجربة متميزة للمشجعين، وهو إحدى الوجهات الرياضية المتميزة التي تم الإعلان عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.

وستتسع المقصورة الرئيسية في هذا الملعب إلى 350 مقعداً، علماً بأنه سيضم سقفاً متحركاً وشاشات عملاقة، كما أنه سيكون مكيفاً بالكامل.

ويتميز ملعب "المملكة آرينا" بتكييف كامل وسقف قابل للتحريك، مع المدرجات القريبة من أرض الملعب وبدون مضمار، كما يتميز بأبعاده الكبيرة حيث يبلغ طوله 105 أمتار والعرض 68 مترًا والارتفاع 47 مترًا.