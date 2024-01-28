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تراند اليوم : أول تعليق مصري على قرار المملكة بحظر استيراد الفراولة المصرية

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صحيفة الخليج 365 : قال سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري في بيان، اليوم الأحد، إن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار إلى أن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هو تنظيم السوق الداخلي في المملكة، وفقا لمعطيات العرض والطلب.

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MO Nasa

MO Nasa

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