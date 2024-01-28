شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تستعرض ملف استضافة منتدى المياه العالمي مع فريق المجلس العالمي للمياه والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية