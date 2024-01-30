انت الان تتابع رئيس جامعة حفر الباطن يعقد لقاء مفتوحاً مع رؤساء الأقسام الأكاديمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 4:52 مساءً

عقد رئيس جامعة حفر الباطن، الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، لقاءً مفتوحاً مع رؤساء الأقسام الأكاديمية بكليات الجامعة، بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالعزيز الدويش، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد العنزي. وأكد "الحربي" خلال اللقاء على دور القسم الأكاديمي في بناء المستقبل التعليمي، وتبني مفهوم الجودة الشاملة والحراك العلمي. ويهدف اللقاء إلى تعزيز أواصر التواصل والحوار بين قيادات الجامعة ومنسوبيها، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية والارتقاء بالجامعة ومخرجاتها.

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