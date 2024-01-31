تراند اليوم : ‏شاهد: السويلم يرفع عقاله للجمهور السعودي ويفتح النار على "مانشيني": جاء بأعلى عقد ولديه سوء أدب ومن لا يَحترم لا يُحترم

صحيفة الخليج 365: رفع المحلل الرياضي محمد السويلم خلال لقاء له على قناة الكأس، عقاله للجمهور السعودي، وهاجم مدرب المنتخب مانشيني، وذلك بعد خروج المنتخب من بطولة كأس آسيا.

المدرب ما جاء ببلاش

وقال السويلم خلال حلقة البرنامج المذاعة اليوم:"المتخب لديه تاريخ، وأعتب على المسؤولين لأنهم ينبطحون لمثل هذا الأمر، اليوم المدرب ما جاء ببلاش، وإنما جاء بأعلى عقد، وبالتالي يجب تأخذ حقك، الحقوق تنتزع ما تستجدى، ويجب أن يتعامل المدرب مع المشروع الرياضي بأدب واحترام".

مشروع الرياضة

وتابع:"مشروع الرياضة وسيلة لإيصال الدولة السعودية الجديدة، فيجب أن نتعامل معه بالقيم والاحترام والأدب، وعلى إدارة المنتخب أن تتعامل مع مثل هذا التصرف بكل حزم، احتراما للمشجع السعودي الذي تواجد في دولة قطر من أجل المنافسة وتحقيق اللقب، ومع ذلك يتعامل المدرب كأن ولا شيء، وأعتقد أن هذا أمر مؤلم ومزعج".

سذاجة وعدم احترام

وأردف:" مدرب يتعامل مع المشروع الرياضي بسذاجة، وهذه اعتبرها قلة أدب وعدم احترام، يجب أن نشعر المدرب بأنه يقود منتخب لديه تاريخ، وأتمنى يكون هناك قرار يشعر هذا المدرب وينزله المنزلة التي يستحقها.. من لا يحترم لا يحترم". وواصل :" كل العالم متفقة أن مانشيني لديه تباين وتناقض في تصريحاته، ولديه سوء أدب في تعامله الأخير"٠

خلع العقال

وخلع عقاله على الهواء قائلا:" أقول للجمهور السعودي، بيض الله وجهكم، وجمل الله حالكم، هذا عقالي لكم، امسحوها في وجهنا، ونقدركم، والمسؤولين يضعوكم على رؤوسهم" ٠ وأضاف :" لكن التصرف الساذج من مانشيني ما نقبله ولا نقبل من أي مسؤول يطلع ويبرره، يجب فعلا أن يتخذ في هذا الأمر قرار".