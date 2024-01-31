"النقد الدولي" يتوقّع استمرارَ حرب غزة بكثافة عالية طيلة الربع الأول من 2024

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن صندوقُ النقد الدولي، اليوم "الأربعاء"، أن توقُّعاته تفترض استمرار الحرب في غزة بكثافة عالية طوال الربع الأول من 2024.

وأفاد البنك في بيان بأن التقديرات تشير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حوالي "سالب 6%" في 2023، في انخفاض بتسع نقاط مئوية عن التوقعات الخاصة بالمنطقة الصادرة في أكتوبر الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".

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