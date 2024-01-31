حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "26900" شهيد و"65949" جريحًا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي؛ إلى "26900" شهيد، والجرحى إلى "65949" معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن "150" فلسطينيًّا استشهدوا، وأصيب "313" خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى مواصلة الدبابات الإسرائيلية محاصرة واستهداف مستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنع سيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى.

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