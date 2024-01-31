"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتشكيل فريق دولي للتحقيق في مجازر إسرائيل

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محمد بن مسعود - الدمام - طالبت وزارةُ الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم "الأربعاء"، بتشكيل فريق تحقيق دولي للنظر في مجازر الاحتلال الإسرائيلي، والبحث في قضايا المفقودين والمعتقلين.

وقالت الوزارة في بيان: "إن اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضمّ ما يزيد على 30 جثة متحلّلة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، وتمّ قتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبّلة؛ دليل واضح على أنهم أُعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب".

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