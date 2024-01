شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستويات السلامة.. تعرف على توصيات مؤتمر الالتزام في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر الالتزام

جانب من القسم النظري لورش مؤتمر الالتزام الأول



الدمام - شريف احمد - اختتم اليوم مؤتمر الالتزام الأول "التزامنا_أمانة" الذي أقامته الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، على مدى يومين.وخرجت فعاليات المؤتمر بعدد من التوصيات، تمثلت في أن يستوعب الموظف المختص المسؤوليات المهنية المناطة على الممارس الصحي، ورفع مستوى الحوكمة في فروع الوزارة لتعزيز الثقة بين المستفيد ومقدم الخدمة والمشرّع.كما تمثلت في استدامة الخدمات في القطاع الخاص، وأن يكون الالتزام أسلوب حياة، وهو مسؤولية الجميع -الموظف، المستفيد، المجتمع كله، بالإضافة للاستفادة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية والجهود الاحترافية في مختلف إدارات الالتزام الصحية، وتعزيز أهمية العمل على أتمتة الخدمات والإجراءات في إدارات الالتزام المختلفة (التنفيذ،المخالفات) مع إكمال الأتمتة في إدارة الرقابة والتفتيش الميداني. حيث يتم محاكاة تفتيش روتيني حقيقي ورصد وضبط المخالفات في جميع الأقسام.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحة مكة المكرمة (@makkahhealth1)كما جاءت في التوصيات استمرارية إصدار المجلة الإلكترونية للالتزام بهدف رفع الوعي ونشر ثقافة الالتزام، واعتماد معمل محاكاة التفتيش الصحي لكافة الممارسين بإدارات الالتزام، وتحسين التواصل المستمر بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وبين إدارة الالتزام في وزارة الصحة لضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات السلامة.بالإضافة إلى تكامل جهود الشركاء والمختصين في تحقيق أهداف الالتزام، إلى جانب استمرار عقد لقاءات الالتزام لتبادل التجارب الناجحة والاستفادة من الخبراء والمختصين في المجال، وتعزيز الشفافية ودور والالتزام في تعزيز والشفافية والرقابة ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.