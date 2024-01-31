رئيس جامعة حفر الباطن يبحث مع وفد هيئة الصحفيين التعاون في المجالات الإعلامية

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي في مكتبه بالجامعة اليوم، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان المشلحي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجالات الإعلامية بين الجامعة والهيئة.

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