سفارة المملكة في واشنطن تعلق على واقعة تعرض طالبة سعودية للضرب على يد طالب أمريكي بشيكاغو

ردت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، على ما تم تداوله بشأن تعرض طالبة سعودية للضرب على يد طالب أمريكي في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنه “بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها”.

وأكدت السفارة أنها “ستستمر في متابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة”.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض طالبة للضرب على يد طالب آخر في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، وقيل إن الضحية هي طالبة سعودية.

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