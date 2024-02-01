شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الإشراف الفني لـ3 فئات من منظمات العمل الخيري إلى المركز الوطني للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً يقضي بنقل اختصاص الإشراف الفني لعدد من منظمات دعم العمل الخيري إلى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي. المنظمات المستهدفة وتشمل المنظمات المستهدفة بالقرار: منظمات تقديم الدعم المالي، والمنظمات الوسيطة التي تقدم خدمات الدعم الإداري والفني، والمنظمات الوسيطة التي تشجع وتدعم العمل التطوعي.

ووجه الراجحي كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتضمن تلك التصنيفات الثلاثة سرعة تحديث لوائحها الأساسية، وتعديل جهة الإشراف وتحديث ما يترتب على ذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً.

وأكد أن المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ملزم بضمان استمرارية الأعمال والانشطة للقطاع، وسيقوم برفع الموافقات اللازمة لتنفيذ البرامج والانشطة، بالإضافة إلى الإشراف الفني على المنظمات حتى قبل تعديل اللوائح.