تراند اليوم : تتصدرهم الشرقية.. ‏تعرف على المدن السعودية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية حتى العام 2022

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة "الإخبارية" إنفوجراف كشفت خلاله عن أكثر مدن السعودية جذبا للاستثمارات الأجنبية حتى العام 2022.

وحسب الإنفوجراف جاءت المدن على النحو التالي:-

المنطقة الشرقية: 300.6 مليار ريال

منطقة الرياض: 238.9 مليار ريال

منطقة مكة المكرمة: 111.8 مليار ريال

منطقة جازان: 48.9 مليار ريال

المدينة المنورة: 31.3 مليار ريال

منطقة تبوك: 14.7 مليار ريال

منطقة القصيم: 3.7 مليار ريال

منطقة عسير: 4.9 مليار ريال

الحدود الشمالية: 3.6 مليار ريال

منطقة حائل: 1.4 مليار ريال

منطقة الجوف: 1.1 مليار ريال

منطقة نجران: 0.6 مليار ريال

منطقة الباحة: 0.6 مليار ريال