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تراند اليوم : هل يمكن أن تجبر المرأة طليقها على ترك المنزل لها وللأولاد بعد الطلاق؟.. بالفيديو : "محامية" تجيب

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صحيفة الخليج 365: كشفت محامية أن المرأة المطلقة لا تستطيع إجبار طليقها على ترك المنزل لها وللأولاد بعد الطلاق.

وأوضحت المحامية خلال مقطع فيديو إنها تلقت سؤالا من متابعة كان نصه: "هل أقدر أجبر طليقي يترك البيت لي وللأولاد؟".

وقالت المحامية: "الأصل بعد الطلاق في حال كان المنزل ملك " أب الأولاد" تخرج منه الزوجة في حال الطلاق ،وإذا شاء الأب ترك المنزل لطليقته وأولاده برغبته فجزاه الله خير".

وأضافت: "لكن لا تستطيع المطلقة إجبار طليقها على ترك المنزل لها وللأولاد لأن نظام الأحوال الشخصية أجبر الأب المنفق بأجرة السكن".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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