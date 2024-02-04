تراند اليوم : هل يمكن أن تجبر المرأة طليقها على ترك المنزل لها وللأولاد بعد الطلاق؟.. بالفيديو : "محامية" تجيب

صحيفة الخليج 365: كشفت محامية أن المرأة المطلقة لا تستطيع إجبار طليقها على ترك المنزل لها وللأولاد بعد الطلاق.

وأوضحت المحامية خلال مقطع فيديو إنها تلقت سؤالا من متابعة كان نصه: "هل أقدر أجبر طليقي يترك البيت لي وللأولاد؟".

وقالت المحامية: "الأصل بعد الطلاق في حال كان المنزل ملك " أب الأولاد" تخرج منه الزوجة في حال الطلاق ،وإذا شاء الأب ترك المنزل لطليقته وأولاده برغبته فجزاه الله خير".

وأضافت: "لكن لا تستطيع المطلقة إجبار طليقها على ترك المنزل لها وللأولاد لأن نظام الأحوال الشخصية أجبر الأب المنفق بأجرة السكن".