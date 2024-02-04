2479 جولة رقابية بالرس

نفَّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الرس 2479 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة خلال شهر يناير لعام 2024م، نتج عنها مخالفة 234 منشأة للاشتراطات البلدية. وتؤكد الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحال التجارية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال بالرقم الموحد «940».



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