ضربات استخباراتية تخنق خطوط الإمداد البحري للحوثيين

أعلنت السلطات اليمنية نجاح قوات العمالقة الجنوبية في إحباط محاولة تهريب شحنة عسكرية إستراتيجية في مضيق باب المندب، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرتها.

وتأتي هذه العملية النوعية لتسلط الضوء على تصاعد الجهود الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع الدعم العسكري وتضييق الخناق على شبكات التهريب البحرية المعقدة.

وتستخدم جماعة الحوثي مضيق باب المندب والممرات المائية المحيطة به كقناة حيوية لإمدادها العسكري واللوجستي عبر شبكات تهريب بحرية معقدة ترتبط بالقرن الأفريقي وإيران. كما تعتمد الجماعة على الطبيعة الجغرافية الضيقة للمضيق واتساع السواحل اليمنية لضمان تدفق الدعم.

الاعتراض والضبط

بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وعمليات رصد ومتابعة دؤوبة، تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقوات العمالقة المتمركزة في قطاع مضيق باب المندب الإستراتيجي من اعتراض قارب تهريب في عرض البحر.

وقد أسفرت المداهمة عن السيطرة الكاملة على الزورق وتوقيف طاقمه المكون من ثلاثة بحارة ينتمون لشبكات تهريب مرتبطة بجماعة الحوثي.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الشحنة المضبوطة لم تكن مجرد أسلحة تقليدية، بل ضمت معدات تكنولوجية ومواد نوعية ومزدوجة الاستخدام تدخل مباشرة في عمليات التصنيع العسكري المتقدم.

وشملت المحتويات المحرزة رقائق إلكترونية متطورة وسيرفرات، وأجهزة تحديد المواقع (GPS) المستخدمة في توجيه المقذوفات، بالإضافة إلى محركات ومعدات خاصة بتشغيل الطائرات المسيّرة وتصنيع الزوارق الانتحارية الهجومية.

سياق مأزوم وتصعيد ميداني

تزامن إحباط هذه الشحنة مع مرحلة شديدة الحساسية تشهدها الساحة اليمنية، حيث تصاعدت حدة التوترات العسكرية والإقليمية بشكل غير مسبوق.

وجاءت العملية عقب مواجهات متبادلة، شملت منع القوات الحكومية لطائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي عبر استهداف مدرجه، ورد جماعة الحوثي باستهداف منشآت حيوية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون سياسيون وعسكريون أن نجاح القوات الحكومية في قطع هذا الشريان البحري يُمثل صفعة قوية لمحاولات الحوثيين المستمرة لتعزيز ترسانتهم العسكرية.

كما تؤكد هذه العملية أن معركة تأمين السواحل اليمنية والممرات المائية لا تنفصل عن الحفاظ على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كونها تحول دون وصول المواد اللوجستية التي تستخدمها الجماعة لاستهداف السفن التجارية وممرات التجارة العالمية.

استمرار اليقظة

عقب السيطرة على القارب، باشرت الأجهزة والجهات الأمنية المختصة فحص وتحريز كامل محتويات الشحنة العسكرية، تمهيداً لنشر تقرير مفصل بالأصناف والمواد المضبوطة فور استكمال التحقيقات القانونية مع المهربين المقبوض عليهم.

من جانبه، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد عبدالرحمن المحرمي، باليقظة العالية لجنود وضباط القوات البحرية، مؤكداً أن تشديد الرقابة على طول السواحل ومكافحة أعمال التهريب سيستمر بكل حزم.

وشددت القيادة العسكرية على أن القوات المسلحة لن تتوانى في ضرب شبكات التهريب التي تحاول استغلال النطاق الساحلي الواسع لليمن لتهديد استقرار البلاد والمنطقة.

عملية اعتراض أسلحة متوجهة للحوثيين

المنفذ والموقع: العمالقة الجنوبية بباب المندب.

الوجهة: الحوثيون في الحديدة.

المضبوطات: قطع مسيّرات، سيرفرات، وأجهزة توجيه (GPS).

النتيجة: ضبط 3 مهربين وقطع خط الإمداد.