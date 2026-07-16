بريطانيا تضع خطة لحظر طوعي ليلي على وسائل التواصل للمراهقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لفرض حظر تجول طوعي ليلي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، في أحدث مساعيها للحد من الأذى الذي يتعرض له الشباب عبر الإنترنت.

وقالت إن الخصائص التي تُبقي المستخدمين يتصفحون لفترات أطول، مثل تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً الواحد تلو الآخر، سيتم أيضاً تعطيلها افتراضياً للمراهقين الأكبر سناً.

وتُعد هذه الإجراءات من بين آخر المبادرات التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، وستحتاج إلى تشريع قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وشكك منتقدون في فعالية هذه الخطط، بحجة أن المراهقين سيقومون ببساطة بتغيير الإعدادات الافتراضية.

لكن وزير السلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة كانيشكا نارايان رفض هذه الانتقادات، معتبراً أنها "إجحاف في حق المراهقين".

وذكرت "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" "NSPCC"، أكبر جمعية خيرية معنية بالأطفال في المملكة المتحدة، إن هذه المقترحات ستُسهم إلى حد ما في تحسين تجربة الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها لن تكون كافية بمفردها.

وبدورها قالت مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا رايتشل دي سوزا إن الخطوة إيجابية لأن الشباب يريدون تقليل استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي لكنهم يجدون صعوبة في ذلك.