"صحة حائل" تُنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات رالي تويوتا الدولي 2024

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، بالتعاون مع تجمُّع حائل الصحي، استعداداتها للمشاركة في فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2024، وذلك من خلال إقامة خيمة لتعزيز الصحة العامة في مقر الفعاليات في واجهة متنزه المغواة الترفيهي في الفترة من 5 - 11 فبراير 2024.

وينطلق رالي حائل تويوتا الدولي في 8 فبراير؛ ما يؤكد دور السعودية الريادي في سباقات السيارات، وامتداد قدرتها وقدرة أبنائها في احتضان وتنظيم أكبر سباقات السيارات والدراجات النارية في العالم، ويعزز مكانة السعودية الثقافية والتاريخية والسياحية من خلال الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي المتضمنة فعاليات ثقافية وترفيهية، وبرامج ومسابقات للطفل، تعكس العمق التراثي والثقافي والإبداعي والابتكاري لأبناء المنطقة والوطن.

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