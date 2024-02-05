عبر منصة استطلاع.. طرح مشروع لإلزام سائقي مركبات توصيل الطلبات غير السعوديين بزي موحَّد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 8:30 مساءً

طرحت الهيئة العامة للنقل عبر منصة استطلاع مشروعًا للزي الموحَّد لسائقي مركبات توصيل الطلبات في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع "توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية"، مبينة أن الهدف من ذلك هو توحيد مظهر السائقين بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالذوق العام؛ ما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع، والارتقاء بالمظهر العام لهذا النشاط الحيوي الذي يخدم فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين والسياح. ووفقًا للمشروع سيكون الزي الموحد إلزاميًّا على سائقي توصيل الطلبات غير السعوديين كافة في نشاط "توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية"، ويتضمن زيًّا موحدًا، والإلزام بحمل بطاقة تعريفية، تحتوي على بيانات السائق وصورته. ‏ وبالنسبة للسائق السعودي العامل في هذا النشاط فقد أُلزم في المشروع بما ورد في لائحة الذوق العام.

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