شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| أول صورة لزي سائقي مركبات توصيل الطلبات بالمواصفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل



وحددت الهيئة ثلاث تصنيفات للسائقين، هم السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع المتعاقدة مع عدد من مقدمي خدمة توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية.

وأوضحت أن الصنف الثاني السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت الحاصلة على ترخيصين معاً وهي نشاط النقل الخفيف للبضائع ونشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، أو العاملة في النشاط الأول حصرا، أو السائق غير السعودي العامل مع التطبيق خلال مراحل التدرج في المنع الكلي من العمل الحر لغير السعوديين، فيما جاء التصنيف الثالث للسائق السعودي العامل بالنشاط.

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للنقل مواصفات الزي الموحد لسائقي مركبات توصيل الطلبات في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، بهدف توحيد مظهر السائقين بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالذوق العام؛ ما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع، والارتقاء بالمظهر العام لهذا النشاط الحيوي.وحددت الهيئة ثلاث تصنيفات للسائقين، هم السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع المتعاقدة مع عدد من مقدمي خدمة توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية.وأوضحت أن الصنف الثاني السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت الحاصلة على ترخيصين معاً وهي نشاط النقل الخفيف للبضائع ونشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، أو العاملة في النشاط الأول حصرا، أو السائق غير السعودي العامل مع التطبيق خلال مراحل التدرج في المنع الكلي من العمل الحر لغير السعوديين، فيما جاء التصنيف الثالث للسائق السعودي العامل بالنشاط.

مواصفات الزي الأول



وأشارت الهيئة إلى أن الزي المعتمد للرجال من التصنيف الأول، يشتمل على بطاقة تعريفية للسائق تحتوي على بياناته وصورته، وقميص مدون عليه عبارة ”مندوب التوصيل“ وشعار الشركة، ويكون بلونين أصفر وبنفسجي قاتم، مع بنطال أسود، وحذاء مغلق، مع السماح بإضافة جاكيت باللون البنفسجي القاتم.

ولفتت إلى أن زي النساء في التصنيف الأول عبارة عن بطاقة تعريفية للسائقة تحتوى على بياناتها وصورتها، وزي متوافق مع لائحة الذوق العام مع لبس سترة بلون بنفسجي.



مواصفات الزي الثاني



وأضافت الهيئة أن زي التصنيف الثاني يكون مقترحا من المنشأة مقدمة خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية للحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عليه، على أن يقع التزام توفير الزي للسائق غير السعودي الذي يعمل وفق نموذج العمل الحر خلال مراحل التدرج وفي المناطق المسموح بالعمل بها ضمن مسؤوليات المنشأة مقدمة خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية. ​

وأقرت في التصنيف الثالث بأن يلتزم السائق السعودي العامل بنشاط خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية مع ما هو وارد بلائحة الذوق العام. ​

