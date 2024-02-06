انت الان تتابع فيديو.. لاعب إيران: كيف سمح الاتحاد الآسيوي لنفسه بتعيين حكم عربي لمباراتنا ضد قطر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 11:15 صباحاً

استنكر لاعب المنتخب الإيراني سعيد عزت الله تعيين الاتحاد الآسيوي حكمًا عربيًا لمباراة الفريق أمام قطر غدًا الأربعاء في نصف النهائي لكأس آسيا. ووجّه اللاعب الإيراني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الشكر لدولة قطر على استضافة فعاليات بطولة آسيا بعد نجاحها في استضافة كأس العالم العام الماضي. وتأهل منتخب قطر إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة القارية. وسوف تُجرى المواجهة المقبلة بين قطر وإيران على استاد الثمامة في تمام الساعة السادسة مساء.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لاعب إيران: كيف سمح الاتحاد الآسيوي لنفسه بتعيين حكم عربي لمباراتنا ضد قطر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.