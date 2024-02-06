ابتكارات واعدة.. معرض الدفاع العالمي يقدم عروضاً جوية وأرضية متنوعة

#وزارة_الداخلية تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الأمن الداخلي ضمن مشاركتها في #معرض_الدفاع_العالمي @MOISaudiArabia #للغد_نستعد | #اليوم للمزيد: https://t.co/LjPd4DuBx9 pic.twitter.com/3eCKtziX1H

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل مشاركته في النسخة الثانية من #معرض_الدفاع_العالمي 2024. #اليوم @NCMKSA للتفاصيل.. https://t.co/nh2RmzLAqS pic.twitter.com/yEpkYS40b7

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع