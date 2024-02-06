تراند اليوم : هيئة المنافسة تعلن عن توقيع عقوبات على مؤسستي "محمد شتران" و "سايد الأعمال" للمقاولات.. وتكشف عن مخالفتهما

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة⁩ توقيع عقوبات على "مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات" و "مؤسسة سايد الأعمال للمقاولات" لتواطؤهما في المنافسات الحكومية.

وأصدرت الهيئة بيانا جاء نصه كالآتي :-

تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.

مخالفات

وبناء عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة ومؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة، وقررت معاقبتهما لثبوت مخالفتهما الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29 والتي نصت على الآتي: "تحظر الممارسات- ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية صريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة".

عقوبات

وتضمن القرار إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,915,000) مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف ريال على مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,233,000) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف ريال على مؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة مع نشر القرار على نفقتها، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار بالقضية رقم (4735) لعام 1444 والقضية رقم (7081) لعام 1444.