تراند اليوم : بعد اختفائه لعدة أشهر..شاهد : أحمدي نجاد في أحدث ظهور بملامح غريبة وكدمات على وجهه

صحيفة الخليج 365: وثقت عدة صور أحدث ظهور للرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، وعلى وجهه كدمات غريبة، وذلك بعد اختفائه عدة أشهر.

وأبانت الصور التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية أحمدي نجاد وهو يتوجه إلى مرقد المرشد الإيراني الأول الخميني برفقة أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وأظهرت بعض الصور استخدم الرئيس السابق كمامة واقية من الأمراض، زرقاء اللون، وتظهر كدمة كبيرة أسفل عينه اليسرى.